Инвестиции

Калиматов обсудил с президентом ТПП России вопросы развития инвестпотенциала Ингушетии

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в Магасе встретился с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя и правительства региона.

«Встреча с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным прошла плодотворно. Мы обсудили социально-экономическое развитие Ингушетии и важность роста инвестиционного потенциала. Мы видим положительную тенденцию развития республики, что было бы невозможно без активного участия Президента России, правительства РФ, Министерства экономического развития, руководства СКФО», — отметил Калиматов.

Глава Ингушетии сообщил, что власти нацелены на интеграцию вглубь России, и чем раньше это произойдет, тем лучше будет для всех заинтересованных сторон.

«Важную роль в развитии бизнес-сообщества играет Торгово-промышленная палата Ингушетии. Мы наблюдаем успешную реализацию проектов, интерес к ним. Сергей Катырин отметил, что наша ТПП сегодня активно занимается бизнес-миссией и привлекает предпринимателей из других регионов», — добавил Калиматов.

По его словам, руководство Ингушетии будет продолжать сотрудничество и развивать партнерские отношения с Торгово-промышленной палатой России, чтобы совместно достичь новых успехов и создать благоприятную среду для предпринимательства в республике.

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