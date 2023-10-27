Калиматов обсудил с сенаторами и депутатами Госдумы подготовку к празднованию 100-летия государственности Ингушетии

Во встрече приняли участие члены Совета Федерации Белан Хамчиев и Мухарбек Барахоев, представители нижней палаты парламента России Муслим Татриев и Бекхан Барахоев, а также советник руководителя субъекта Исса Костоев.

«Планируем отметить вековой юбилей Ингушетии масштабными мероприятиями, которые будут постоянно напоминать жителям республики об этом событии. Помимо работы в рамках парламентской деятельности, вы также вносите личный вклад и принимаете деятельное участие в жизни республики. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за такое неравнодушное отношение к проблемам региона», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Он сообщил, что на сегодняшний день создана и работает большая правительственная комиссия по сбору и обработке исторических материалов, на основе которых будут проведены исследования, созданы документальные фильмы.

«Мы увековечим имена наших земляков, принявших самое деятельное участие в создании республики 100 лет назад, и всех выдающихся ингушей, прославивших нашу республику в течение этого периода. Память о них должна сохраниться на века», — цитирует Главу региона его пресс-служба.

Напомним, что в апреле 2021 года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании организационного комитета для подготовки к празднованию в 2024 году 100-летия образования государственности Ингушетии.

Отметим, что 20 октября текущего года в республике с рабочим визитом побывала руководитель оргкомитета, министр культуры России Ольга Любимова. Ее приезд был связан с решением ряда важных для региона задач, в том числе с подготовкой к празднованию векового юбилея ингушской государственности.

7 июля 1924 года была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет.