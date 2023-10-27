Калиматов обсудил с сенаторами и депутатами Госдумы подготовку к празднованию 100-летия государственности Ингушетии
Глава республики Махмуд-Али Калиматов обсудил с сенаторами и депутатами Госдумы от региона подготовку к празднованию100-летия государственности Ингушетии, которое отмечается в 2024 году.
Во встрече приняли участие члены Совета Федерации Белан Хамчиев и Мухарбек Барахоев, представители нижней палаты парламента России Муслим Татриев и Бекхан Барахоев, а также советник руководителя субъекта Исса Костоев.
«Планируем отметить вековой юбилей Ингушетии масштабными мероприятиями, которые будут постоянно напоминать жителям республики об этом событии. Помимо работы в рамках парламентской деятельности, вы также вносите личный вклад и принимаете деятельное участие в жизни республики. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за такое неравнодушное отношение к проблемам региона», — сказал Махмуд-Али Калиматов.
Он сообщил, что на сегодняшний день создана и работает большая правительственная комиссия по сбору и обработке исторических материалов, на основе которых будут проведены исследования, созданы документальные фильмы.
«Мы увековечим имена наших земляков, принявших самое деятельное участие в создании республики 100 лет назад, и всех выдающихся ингушей, прославивших нашу республику в течение этого периода. Память о них должна сохраниться на века», — цитирует Главу региона его пресс-служба.
Напомним, что в апреле 2021 года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании организационного комитета для подготовки к празднованию в 2024 году 100-летия образования государственности Ингушетии.
Отметим, что 20 октября текущего года в республике с рабочим визитом побывала руководитель оргкомитета, министр культуры России Ольга Любимова. Ее приезд был связан с решением ряда важных для региона задач, в том числе с подготовкой к празднованию векового юбилея ингушской государственности.
7 июля 1924 года была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет.