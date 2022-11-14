Нацпроекты

Калиматов обсудил с заместителем полпреда Президента России в СКФО реализацию нацпроектов в Ингушетии

0

В Магасе состоялась рабочая встреча руководителя республики Махмуд-Али Калиматова с заместителем полномочного представителя Президента России в СКФО Максимом Владимировым. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

«Стороны обсудили реализацию национальных проектов и в целом вопросы социально-экономического развития региона, в том числе создание социальной инфраструктуры, устойчивость экономики субъекта в условиях санкций, а также работу по регулированию бюджета республики», — сказано в пресс-релизе.

Калиматов и Владимиров сошлись во мнении, что успехи в регионе возможны благодаря тесному взаимодействию с Аппаратом полпреда СКФО и при поддержке федерального центра.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 50 жилищных сертификатов вручили в Ингушетии вынужденным переселенцам
Ингушетия снизила в 2022 году госдолг на более 1,8 млрд рублей
Коллеги из Ингушетии поздравляют председателя Союза журналистов России Соловьева с днем рождения
Разнообразие народов России обсудил Глава Ингушетии со школьниками в ходе открытого урока в Магасе
Главу стройфирмы из Ингушетии заподозрили в хищении 2,7 млн. руб. бюджетных средств
Юные ингушские дзюдоисты завоевали золотые медали на межрегиональном турнире в Нальчике
В Ингушетии задержали грузовик с ценной древесиной
Четыре населенных пункта Ингушетии останутся без электричества из-за ремонтных работ
Юный ингушский дзюдоист Рамзан Эсмурзиев стал победителем турнира в Татарстане
Для курсантов Горского кадетского корпуса в Ингушетии провели занятия по огневой подготовке
Руководство ОФСИН по Ингушетии поздравило сотрудников спецотдела «Ангушт» с профессиональным праздником

Главное

Яндекс.Метрика

 