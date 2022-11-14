Калиматов обсудил с заместителем полпреда Президента России в СКФО реализацию нацпроектов в Ингушетии
В Магасе состоялась рабочая встреча руководителя республики Махмуд-Али Калиматова с заместителем полномочного представителя Президента России в СКФО Максимом Владимировым. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.
«Стороны обсудили реализацию национальных проектов и в целом вопросы социально-экономического развития региона, в том числе создание социальной инфраструктуры, устойчивость экономики субъекта в условиях санкций, а также работу по регулированию бюджета республики», — сказано в пресс-релизе.
Калиматов и Владимиров сошлись во мнении, что успехи в регионе возможны благодаря тесному взаимодействию с Аппаратом полпреда СКФО и при поддержке федерального центра.