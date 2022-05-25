Калиматов отметил результативность взаимодействия органов власти с правоохранительными структурами Ингушетии
В Магасе состоялась рабочая встреча Главы республики Махмуд-Али Калиматова с начальником управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Юрием Хохловым и прокурором региона Андреем Васильченко.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства, в ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с межнациональной обстановкой в республике, эффективностью работы по противодействию экстремистской деятельности и терроризму. Стороны отметили результативность организованного взаимодействия между органами власти, правоохранительными ведомствами и прокуратурой.
«Заметно активнее ведется эта работа последние два года. Результативность есть, и мы все это видим. Обстановка в регионе спокойная, и это главное на сегодняшний день достижение», — резюмировал Калиматов