Калиматов отметил результативность взаимодействия органов власти с правоохранительными структурами Ингушетии

0

В Магасе состоялась рабочая встреча Главы республики Махмуд-Али Калиматова с начальником управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Юрием Хохловым и прокурором региона Андреем Васильченко.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства, в ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с межнациональной обстановкой в республике, эффективностью работы по противодействию экстремистской деятельности и терроризму. Стороны отметили результативность организованного взаимодействия между органами власти, правоохранительными ведомствами и прокуратурой.

«Заметно активнее ведется эта работа последние два года. Результативность есть, и мы все это видим. Обстановка в регионе спокойная, и это главное на сегодняшний день достижение», — резюмировал Калиматов

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские футболисты из команды «Ангушт» начали сезон с победы
В городе Сунжа Ингушетии заработает отделение Центра управления регионом
Жителю Ингушетии дали условный срок за укус полицейского во время разбирательств
В Национальной библиотеке Ингушетии пройдет акция «Библионочь-2022»
СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения местной жительницы
В Ингушетии торжественно захоронили останки восьми красноармейцев, поднятых в рамках экспедиции «Терский рубеж»
В столице Ингушетии провели мероприятие в рамках Всероссийской акции «Одна культура, общая история!»
В Карабулаке Ингушетии прошёл сход граждан по вопросу прохождения военной службы по контракту
Команда «Спартак-Магас» из Ингушетии стала обладателем Весеннего кубка в Ставрополе
Глава Ингушетии назвал тяжёлой трагедией гибель двоих малолетних детей в результате несчастных случаев
В Ингушетии стартовал прием документов на хадж-2022

Главное

Яндекс.Метрика

 