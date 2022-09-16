Калиматов поблагодарил родителей погибших в ходе СВО военнослужащих за сыновей

По поручению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова награды были переданы родителям героев.

Руководитель региона в своем Телеграм-канале отметил мужество и героизм ингушских бойцов, отдавших свои жизни, выполняя воинский долг.

«Горечь и одновременно гордость испытываю. Ордена Мужества передали семьям капитана Салама Мержоева, сержанта Сослана Арсамакова и рядового Ибрагима Чапанова. Указом Президента России Владимира Путина государственные награды присвоены им посмертно. Они не отступили, проявив в трудные минуты героизм, отвагу и готовность отдать свои жизни ради выполнения боевой задачи в ходе спецоперации на Украине. Хочу поблагодарить их родителей за достойных сыновей Отечества», — написал Калиматов.