Госнаграды

Калиматов поблагодарил родителей погибших в ходе СВО военнослужащих за сыновей

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Военнослужащих капитана Салама Мержоева, сержанта Сослана Арсамакова и рядового Ибрагима Чапанова, погибших при выполнении служебного долга на Донбассе, посмертно наградили орденами Мужества. Все они были жителями города Малгобек и Малгобекского района.

По поручению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова награды были переданы родителям героев.

Руководитель региона в своем Телеграм-канале отметил мужество и героизм ингушских бойцов, отдавших свои жизни, выполняя воинский долг.

«Горечь и одновременно гордость испытываю. Ордена Мужества передали семьям капитана Салама Мержоева, сержанта Сослана Арсамакова и рядового Ибрагима Чапанова. Указом Президента России Владимира Путина государственные награды присвоены им посмертно. Они не отступили, проявив в трудные минуты героизм, отвагу и готовность отдать свои жизни ради выполнения боевой задачи в ходе спецоперации на Украине. Хочу поблагодарить их родителей за достойных сыновей Отечества», — написал Калиматов.

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