Брифинг

Калиматов поблагодарил жителей Ингушетии за активную явку на выборах-2021

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поблагодарил жителей республики за активную явку на выборах депутатов Госдумы и Народного собрания 17-19 сентября текущего года.

На брифинге в Магасе Калиматов обратился к избирателям на родном ингушском и русском языках.

«Я перебирал слова, чтобы обратиться к вам, мне тут и подсказывали, но скажу просто: искренне благодарен нашим старейшинам и бабушкам, людям среднего поколения, юношам и девушкам за активность. Мы достойно провели эту выборную кампанию, благодарю вас за это», — подчеркнул Глава республики.

Он заверил избирателей, что с тех, за кого они отдали голоса будет спрос. Также отметил атмосферу праздника на избирательных участках, сказав отдельное спасибо артистам.

Калиматов напомнил и том, что выборы проходили в условиях пандемии коронавируса. «Были приняты все меры безопасности. И те наши врачи, молодые медсестры, которые противостоят этой болезни, подменяя друг друга приходили голосовать, исполнить свой гражданский долг, что тоже обязывает депутатов работать на благо народа», — сказал он.

Напомним, в республике явка на выборах депутатов Госдумы и Народного собрания республики по предварительным данным составила более 84%.

«Проголосовало 197 тыс. 264 человек из 234 600, или 84,06%», — сообщил газете «Ингушетия» исполняющий обязанности заместителя главы избиркома региона Муслим Албогачиев.

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