Выборы

Калиматов побывал на избирательных участках в предгорных сельских поселениях Ингушетии

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Махмуд-Али Калиматов с раннего утра начал выездную проверку избирательных участков, расположенных в отдаленных и предгорных селах Ингушетии, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Руководитель субъекта посетил избирательный участок в сельском поселении Алкун Сунженского района, пообщался с членами УИК и первыми избирателями.

«Проверил наличие средств защиты и всего необходимого на участках. Большое внимание уделяется мерам безопасности в связи с пандемией коронавируса, участковые избирательные комиссии обеспечены масками, антисептиками и прочим. На участках ожидают пика активности после пятничной молитвы. У нас сознательные люди, которые знают, чего хотят и к чему стремятся», — сказал Калиматов.

Также руководитель субъекта посетил избирательные участки в предгорных сельских поселениях Мужичи, Галашки, Алхасты и Нестеровское.

В Ингушетии активно проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов VII созыва регионального парламента. Действующий состав Народного собрания, избранный 18 сентября 2016 года, состоит из 32 депутатов, представляющих четыре политические партии: «Единую Россию», КПРФ, «Справедливую Россию», ЛДПР.

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