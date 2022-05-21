Калиматов побывал на последнем звонке в городе Сунжа Ингушетии

Выпускники совместно с учащимися младших классов подготовили праздничный концерт для гостей школы, учителей и родителей, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Счастливые люди вы сегодня. Для вас открывается новый мир, и самое главное теперь для вас — это найти себя во взрослой жизни. Может не все вы еще определились с будущей профессией, но так тоже бывает. Я вот только в армии понял, кем хочу стать. Жизнь настолько прекрасна, что надо успеть исследовать все ее направления и найти свое место в ней», — сказал в своем выступлении руководитель субъекта.

Он отметил, что республике сегодня не хватает хороших педагогов, работников культуры. «Мы построили много школ и культурных учреждений и вам нужно осваивать те специальности, которые обеспечат вас работой. Школы должны давать республике и стране химиков, физиков, математиков, биологов — точные науки сегодня особенно востребованы», — подчеркнул Глава.

Калиматов поздравил выпускников, их родителей и учителей. «Я от души поздравляю дорогих выпускников с окончанием школы. А также хочу поблагодарить их учителей и родителей. Большое спасибо вам за труд, у нас прекрасные дети, прекрасная молодежь и за ними наше будущее», — сказал он.

Глава также отметил, что в республике интенсивно строятся новые школы и текущая задача — перевести все школы на односменный режим работы.

«Я знаю, что в этом здании разместили два учебных заведения: школу-лицей номер один и школу номер четыре. Скоро эта проблема будет решена, четвертая школа переедет в собственное новое здание, и лицеисты будут учиться здесь в одну смену», — обрадовал участников мероприятия руководитель региона.

По данным министерства образования и науки Ингушетии в текущем году в регионе более 8,5 тыс. выпускников 9 и 11 классов.