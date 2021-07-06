Конкурс

Калиматов побывал в гостях у двоих участников республиканского конкурса на лучшее подсобное хозяйство

0

В ходе поездки по Малгобеку и Малгобекскому району Махмуд-Али Калиматов побывал на приусадебных участках жителей региона, которые решили принять участие в республиканском конкурсе на лучшее личное подсобное хозяйство, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Руководитель субъекта пообщался с Марият Кузиговой, чья семья состоит из 7 человек. Площадь их земельного участка — 20 соток, на нем Кузиговы занимаются разведением мелкого и крупного рогатого скота и птицеводством, а с 2015 года начали осваивать овощеводство с упором на выращивание картофеля и чеснока. На участке высажено 30 сортов картофеля для дальнейшего определения оптимального для местного климата сорта и его развития. Здесь производится мясо птицы, говядина, баранина, субпродукты, молочная и овощная продукция, выращиваются ягоды (малина, крыжовник, смородина). Хозяйство является источником дохода семьи.

Также свой участок Калиматову показал депутат Народного собрания республики Харон Саутиев. Он увлеченно рассказал про многообразие фруктов и овощей на небольшой территории, которую он содержит в первую очередь для поддержания привычки к труду, и чтобы приучить детей к земле и ее возделыванию. Хозяин показал свой сад с плодовыми деревьями, а также огород с овощными культурами. Также на территории хозяйства содержится КРС, МРС и птица.

Отмечается, что среди претендентов на призовые места как участники, для которых занятие натуральным производством является основным доходом и способом обеспечить большую многодетную семью, так и те, для кого работа на своих садово-огородных участках — хобби, увлечение, которое делает доступной экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.

Напомним, конкурс, инициированный Главой республики, начался 17 июня, заявки принимались Министерством сельского хозяйства и продовольствия, администрациями районов, городов, сельских поселений до 30 июня.

Сейчас во всех муниципалитетах работает специальная комиссия, которая в два этапа определит 13 лучших из представленных проектов. На первом этапе (он продлится с 1 по 31 июля) идет отбор претендентов на включение в шорт-лист конкурса. Победителям из фонда правительства будет выделено 2 млн. 300 тыс. рублей.

Оценка проводится по ряду критериев: от разнообразия разводимой живности и выращиваемых культур до условий, создаваемых тружениками на своих приусадебных участках для эффективного развития хозяйства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Малгобеке благоустроили дорогу, ведущую к детскому саду «Солнышко»
В Ингушетии началась уборка урожая озимых и заготовка кормов
У жителей Ингушетии появилась возможность полетать на параплане
В Ингушетии для жильцов многоквартирных домов создаются уголки финансовой грамотности
Единороссы Назрановского района Ингушетии отчитались перед избирателями о проделанной работе
В Сунженском районе Ингушетии разместили информационные баннеры о выборах 19 сентября 2021 года
В Ингушетии ожидаются сильные дожди с грозой и градом — МЧС
В Ингушетии за сутки выявлено 35 новых случаев Covid-19
По требованию Генпрокуратуры власти Ингушетии усилят контроль за застройщиками жилья
«Яблоко» и КПРФ утвердили кандидатов на выборы в Госдуму VIII созыва
В текущем году в Ингушетии планируется привить от Covid-19 более 214 тыс. человек

Главное

Яндекс.Метрика

 