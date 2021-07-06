Калиматов побывал в гостях у двоих участников республиканского конкурса на лучшее подсобное хозяйство

Руководитель субъекта пообщался с Марият Кузиговой, чья семья состоит из 7 человек. Площадь их земельного участка — 20 соток, на нем Кузиговы занимаются разведением мелкого и крупного рогатого скота и птицеводством, а с 2015 года начали осваивать овощеводство с упором на выращивание картофеля и чеснока. На участке высажено 30 сортов картофеля для дальнейшего определения оптимального для местного климата сорта и его развития. Здесь производится мясо птицы, говядина, баранина, субпродукты, молочная и овощная продукция, выращиваются ягоды (малина, крыжовник, смородина). Хозяйство является источником дохода семьи.

Также свой участок Калиматову показал депутат Народного собрания республики Харон Саутиев. Он увлеченно рассказал про многообразие фруктов и овощей на небольшой территории, которую он содержит в первую очередь для поддержания привычки к труду, и чтобы приучить детей к земле и ее возделыванию. Хозяин показал свой сад с плодовыми деревьями, а также огород с овощными культурами. Также на территории хозяйства содержится КРС, МРС и птица.

Отмечается, что среди претендентов на призовые места как участники, для которых занятие натуральным производством является основным доходом и способом обеспечить большую многодетную семью, так и те, для кого работа на своих садово-огородных участках — хобби, увлечение, которое делает доступной экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.

Напомним, конкурс, инициированный Главой республики, начался 17 июня, заявки принимались Министерством сельского хозяйства и продовольствия, администрациями районов, городов, сельских поселений до 30 июня.

Сейчас во всех муниципалитетах работает специальная комиссия, которая в два этапа определит 13 лучших из представленных проектов. На первом этапе (он продлится с 1 по 31 июля) идет отбор претендентов на включение в шорт-лист конкурса. Победителям из фонда правительства будет выделено 2 млн. 300 тыс. рублей.

Оценка проводится по ряду критериев: от разнообразия разводимой живности и выращиваемых культур до условий, создаваемых тружениками на своих приусадебных участках для эффективного развития хозяйства.