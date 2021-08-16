Калиматов поручил главе правительства Ингушетии взять на контроль ситуацию с подтоплением домов
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил премьер-министру Владимиру Сластенину взять на контроль ситуацию с подтоплением домов из-за сильного ливня. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Главы муниципальных образований контролируют ситуацию на своих территориях. Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации последствий подтопления привлечены силы и средства республики», — написал Калиматов.
По его словам, ситуация контролируемая, курирующие ведомства оперативно реагируют.
«Поручил Владимиру Сластенину взять под контроль работу по этому направлению и докладывать об общей ситуации», — отметил руководитель субъекта.
Как ранее сообщала газета «Ингушетия», по уточненным МЧС по региону данным в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобеского района из-за сильного дождя затоплено восемь частных домовладений и придворовых участков сточными водами по улице Шоссейная
В городе Сунжа затоплены пять частных домовладений и придворовых участков на улицах Привокзальная, Дружбы, Шарипова, Чкалова.
Силами ведомства проводятся работы по откачке воды из затопленных домовладений.
Уровни рек находятся в норме. В пресс-службе сообщили, что дополнительных угроз, связанных с повышением уровня рек, на текущий момент нет.