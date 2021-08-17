Калиматов поручил оперативно решить проблемы людей, чьи дома подтоплены из-за ливня

«Проблемы людей должны решаться оперативно, узнайте, везде ли есть газ, свет, вода. Подключите необходимые службы — МРСК, «Межрегионгаз», «Водоканал», не оставляйте людей без внимания», — подчеркнул он, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Калиматов также дал указание определить контактный номер, по которому жители пострадавших населенных пунктов могли бы связаться для решения острых проблем.

Как доложил Фаттахов, меньше всего ущерб причинен объектам в городе Малгобеке. «Муниципальные власти Малгобека сообщили, что у них ущерб незначительный. Больше всего пострадали три населенных пункта в Малгобекском районе — это Верхние, Средние и Нижние Ачалуки. В Нижних Ачалуках в зоне подтопления оказались школа, ФАП, частные домовладения. Школа своими силами справилась с последствиями ливневых дождей. В некоторых домах помпами откачивали воду из подвалов», — отметил вице-премьер.

По его словам в городе Сунжа пострадали несколько домов в районе железнодорожного вокзала, вода попала во двор и в помещения домов. Их тоже очистили.

«Ингушавтодор» принял участие в восстановлении дорожных участков, которые были подмыты потоками дождевой воды.

Итоговая оценка ущербу, нанесенному стихией в населенных пунктах Ингушетии, будет дана после завершения работы комиссии.