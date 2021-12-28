Калиматов поручил правительству усилить работу по ликвидации долгов за потребленную электроэнергию

По данным предприятия, уровень платежей, произведенных потребителями региона в январе-ноябре текущего года, составил 53%, или 1,2 млрд рублей. Это почти на 3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении платежи увеличились на 190 млн рублей.

Существенное улучшение показателей энергетик отметил по категории «население» — порядка 278 млн рублей, что выше уровня расчетов аналогичного периода 2020 года на 57,2 млн рублей. В процентном соотношении жители республики рассчитались за 61% использованного ресурса, увеличив платежную дисциплину на 20%.

«Снижение мы отмечаем по потребителям, финансируемым из средств местного бюджета — 36% против 44% в прошлом году, и республиканского бюджета — 85% против 89% в 2020-м. Кроме того, критично низкой остается платежная дисциплина предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В отчетном периоде коммунальщики рассчитались только за 2,2% от общего объема электроэнергии, поставленной им компанией «Россети Северный Кавказ». В решении этих вопросов мы очень рассчитываем на вашу помощь и участие», — отметил Ислам Гандалоев.

Кроме того, в своем докладе руководитель филиала «Ингушэнерго» отразил результаты основных мероприятий по укреплению платежной дисциплины: отключение подачи электроэнергии, оформление исковых заявлений для взыскания задолженности в судебном порядке, выявление фактов хищений ресурса.

В январе-ноябре текущего года специалисты направили в суды 3 853 исковых заявления о взыскании долга в размере 879,1 млн рублей, вынесено 2 532 судебных акта на сумму 809,1 млн рублей.

Одновременно велась активная работа по выявлению фактов хищения ресурса — составлено 117 актов неучтенного потребления на сумму 93,5 млн рублей, и ограничению электроснабжения потребителей-неплательщиков. Диспетчерский отдел подал на ограничение поставки электроэнергии списки из 17 597 абонентов на общую сумму 977 млн рублей.

Повышенное внимание энергетики традиционно уделяют работе по инвентаризации абонентской базы.

«За 11 месяцев текущего года рабочие группы энергокомпании выявили и закрыли 657 дублирующихся и сдвоенных лицевых счетов. В базу данных внесено 1 556 новых потребителей. Направление находится под ежедневным контролем — информация проверяется на соответствие со сведениями Федеральной информационной адресной системы и администраций муниципальных образований», — отметил руководитель филиала «Ингушэнерго».

Подводя итоги совещания, Глава Ингушетии обещал оказать всестороннюю поддержку энергетикам в решении обозначенных проблем, поручив региональному правительству в кратчайшие сроки закрыть вопрос с задолженностью предприятий, финансируемых из местных и республиканского бюджетов.