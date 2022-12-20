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Калиматов поручил решить вопрос закупки системы мониторинга для больных сахарным диабетом детей

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил вице-премьеру Эсет Бокой и министру здравоохранения региона Магомедбаширу Балаеву в срочном порядке подготовить подробный анализ ситуации с эндокринологической заболеваемостью детей и взрослых в республике.

Ранее к руководителю региона обратилась жительница Ингушетии, обозначив общую проблему для всех детей больных сахарным диабетом — отсутствие в лечебных учреждениях сканера FreeStyle Libre, который позволяет оперативно получать информацию об уровне глюкозы в организме без травмы для ребенка.

«Для меня, в первую очередь, важно здоровье детей. Я должен понимать, почему в наших медучреждениях, где дети больные диабетом, состоят на учете и наблюдаются, отсутствует этот сканер, о котором так тревожно заявляют родители. И, самое главное, какие действия нужно нам предпринять, чтобы оперативно решить этот вопрос и прекратить страдания этих детей. Вопрос будем решать», — заверил Калиматов.

В Телеграм-канале правительства республики сообщается, что Глава взял решение проблемы на личный контроль.

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