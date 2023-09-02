Калиматов потребовал от подрядчика вернуть деньги при нарушении крайнего срока по восстановлению склепа в Ингушетии

«Провел разбирательство по целевому расходованию средств, выделенных на восстановление родового склепа тейпа «Цхьорой». Еще в мае должны были быть завершены берегоукрепительные и восстановительные работы. Но подрядчик не выполнил своих обязательств и в указанные сроки не уложился», — написал Калиматов в своем телеграм-канале.

Как отметил руководитель региона, все средства, предусмотренные проектно-сметной документацией, до подрядной организации доведены в полном объеме.

Глава Ингушетии назвал совершенно недопустимым подобное отношение к взятым на себя обязательствам. Калиматов потребовал от подрядчика до 1 октября завершить все работы.

«Тейп Цороевых заявляет, что работы не завершены. Я говорю «ну как же это, мы же выделили 8 млн руб. на восстановление башни Цороевых». Не было бы никаких разговоров, если бы ты выполнил свою работу добросовестно. Получается, что тебе дали средства, а ты свою работу не выполнил. Когда мы составляли смету, в соответствии с ней дали денег, а вы потом говорите, что надо было подход сделать к башне и т. д. . Тогда сказал бы «денег пока не беру, давайте изменения внесем в смету, ее надо увеличить». Вместо этого вы сами подписали смету, составили и согласовали, туда добавляете дополнительный объем работы. Или вы сделаете работу, или вернете деньги. Это склеп, там были останки людей, наше сокровище, которое надо сохранить. Надо серьёзно относиться к историческому наследию. 8 млн руб.- немалые деньги. Но вы освоили половину, теперь говорите о проблемах. Это не должно беспокоить нас, мы свои обязательства выполнили. До 1 октября надо закончить все работы», - заявил Глава субъекта, обращаясь к руководителю подрядной организации в ходе совещания в Магасе.

Ранее сообщалось, что в конце августа минувшего года на территории башенного комплекса Цори обрушился один из средневековых наземных склепов. Обвал произошел из-за подмыва основания стены рекой, поменявшей русло. Здесь были обнаружены останки более 200 человек, а также одежда, мужские и женские головные уборы, знаменитые ингушские курхасы, посуда, музыкальные инструменты и почти полный комплект воина. По поручению главы региона были выделены средства на восстановление усыпальницы и берегоукрепление башенного комплекса.