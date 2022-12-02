Калиматов поздравил банковских работников с профессиональным праздником

«Благодаря вашей ответственной и добросовестной работе, в Ингушетии обеспечивается проведение эффективной государственной денежно-кредитной политики, развивается и укрепляется региональная часть банковской системы Российской Федерации, осуществляется организация наличного денежного обращения, сохраняется стабильное развитие национальной платежной системы и надежное функционирование финансового рынка республики», — отметил Калиматов.

Он напомнил, что у банковских учреждений республики славная история. Она начиналась с первых кредитных товариществ, сети первых сберегательных касс, структур государственного банка СССР, и прошла путь до нынешнего, высокотехнологичного Отделения — Национального банка по Республике Ингушетия Южного главного управления Центрального банка России.

«Мы отмечаем профессиональный праздник большего множества замечательных специалистов своего дела, чья деятельность в Ингушетии связана плодотворным оборотом денег, прибыльным использованием финансовых средств, для нужд государства и общества. Это сотрудники банков, менеджеры финансово-кредитных организаций, специалисты различных финансовых структур, кассиры, экономисты и бухгалтера, преподаватели и студенты финансовых факультетов наших вузов», — говорится в обращении.

По словам Главы, профессиональная деятельность банковских работников Ингушетии обеспечивает сегодня внедрение лучших, передовых решений работы с клиентами в области действующих банковских сервисов и по новым перспективным направлениям.

Калиматов пожелал работникам банковской сферы большого семейного счастья, новых успехов и достижений в труде, здоровья и благополучия.

Напомним, День банковского работника имеет фиксированную дату — 2 декабря, он не является государственным праздником.

Дата связана с тем, что именно 2 декабря в 1990 году был учрежден Центробанк России, послуживший развитию и укреплению банковской системы страны.