Калиматов поздравил госавтоинспекторов с профессиональным праздником

«Ваша служба является одним из сложных направлений охраны общественного порядка. Благополучие граждан, их безопасность и спокойствие находятся в числе важнейших направлений вашей деятельности. Сегодня перед работниками Госавтоинспекции стоит комплекс задач по обеспечению безопасности на дорогах, бесперебойного транспортного сообщения. Решение таких важных задач постоянно требует от них полной самоотдачи, стойкости и выдержки», — отметил Калиматов в своем обращении.

Он напомнил, что с каждым годом на дорогах республики увеличиваются автомобильные потоки, повышается интенсивность движения. Поэтому необходимо уделять больше внимания профилактике дорожно-транспортных происшествий, проводить мероприятия по безопасности дорожного движения, обучению водителей и пешеходов культуре поведения на дорогах.

«В этот праздничный день выражаю слова благодарности всем сотрудникам и ветеранам Госавтоинспекции Республики Ингушетия, посвятившим свою жизнь очень непростой, но крайне необходимой профессии. Спасибо за ваш добросовестный труд, профессионализм, высокую гражданскую ответственность и преданность делу», — подчеркнул руководитель субъекта.

Калиматов выразил уверенность, что госавтоинспекторы и впредь будут достойно выполнять свой служебный долг, эффективно решать поставленные задачи, и пожелал им «крепкого здоровья, счастья и благополучия. Успехов вам в деле служения Отечеству».

Профессиональный праздник ГИБДД учрежден приказом министра внутренних дел страны от 3 июля 2009 года «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Официально датой образования Государственной автомобильной инспекции считается 3 июля 1936 года, когда вышло специальное постановление Совета народных комиссаров СССР, утвердившее «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) НКВД СССР».