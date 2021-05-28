Калиматов поздравил пограничников с профессиональным праздником

По его словам, пограничные войска всегда были и продолжают оставаться надежной защитой российской государственности, гарантией безопасности страны и целостности ее границ.

«Сегодня воины-пограничники, храня традиции старших поколений, создают мощный заслон от любых посягательств, стоят на защите политических и экономических интересов страны, противостоят международному терроризму. Они всегда отличались высочайшей профессиональной подготовкой, глубокими знаниями, выдержкой и отвагой», — говорится в обращении.

Военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии достойно несут свою службу по охране государственной границы на южных рубежах России. Высокое мастерство, боевая выучка и сила духа помогают им сегодня с честью выполнять свой служебный долг, считает Калиматов.

Он поблагодарил пограничников за профессионализм, мужество и преданность делу. Пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле охраны государственной границы во имя мира и спокойствия Ингушетии и России в целом.

Напомним, 28 мая в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов.

В 1958 году постановлением Совета министров СССР было принято решение о ежегодном праздновании 28 мая Дня пограничника.

В современной России чествование пограничников 28 мая было продолжено указом Президента страны от 23 мая 1994 года в целях возрождения исторических традиций государства.