Дата

Калиматов поздравил пограничников с профессиональным праздником

0
Горная Ингушетия

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил пограничников с профессиональным праздником, отметив, что «этот праздник олицетворяет собой любовь к Родине, верность воинскому долгу и многовековым традициям России».

По его словам, пограничные войска всегда были и продолжают оставаться надежной защитой российской государственности, гарантией безопасности страны и целостности ее границ.

«Сегодня воины-пограничники, храня традиции старших поколений, создают мощный заслон от любых посягательств, стоят на защите политических и экономических интересов страны, противостоят международному терроризму. Они всегда отличались высочайшей профессиональной подготовкой, глубокими знаниями, выдержкой и отвагой», — говорится в обращении.

Военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии достойно несут свою службу по охране государственной границы на южных рубежах России. Высокое мастерство, боевая выучка и сила духа помогают им сегодня с честью выполнять свой служебный долг, считает Калиматов.

Он поблагодарил пограничников за профессионализм, мужество и преданность делу. Пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле охраны государственной границы во имя мира и спокойствия Ингушетии и России в целом.

Напомним, 28 мая в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов.

В 1958 году постановлением Совета министров СССР было принято решение о ежегодном праздновании 28 мая Дня пограничника.

В современной России чествование пограничников 28 мая было продолжено указом Президента страны от 23 мая 1994 года в целях возрождения исторических традиций государства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие ко Дню молодого избирателя
Минобрнауки Ингушетии организовало «горячую линию» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации
С 1 сентября текущего года кураторы групп в колледжах будут получать выплату в размере 5 тысяч рублей
Более 3 тыс. девятиклассников Ингушетии сдали ОГЭ по математике
В Ингушетии проходят учения спасателей в условиях землетрясения
В Ингушетии в текущем году введено более 23 тыс. квадратных метров жилья
Жителей Назрани предупредили об уголовном наказании за самовольный захват муниципальных квартир
Почти полтонны старых телефонов сдали на утилизацию клиенты МегаФона на Юге и Северном Кавказе
Лучше всех в Ингушетии алименты платят жители Магаса
Регионы ЮФО и СКФО без ограничений смогут нарастить экспорт баранины
Дети-сироты в Ингушетии смогут бесплатно получать высшее образование

Главное

Яндекс.Метрика

 