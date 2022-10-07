«На Кавказе 70-летие человека называют началом солидной молодости, новым этапом активной жизни. Гордимся, что лидер нашего государства входит в число самых авторитетных политиков современности», — отметил в своем Телеграм-канале Калиматов.

Руководитель субъекта пожелал Владимиру Путину «доброго здоровья и долголетия, личного счастья, неисчерпаемой энергии и духовной силы в служении многонациональному народу нашей Великой России».

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (с сентября 1991 года — Санкт-Петербург).

В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по кафедре международного права. Кандидат экономических наук.

Прошел путь от сотрудника секретариата КГБ до премьер-министра России.

С 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года Владимир Путин исполнял обязанности президента России (исполнение обязанностей главы государства на него было возложено Борисом Ельциным, объявившим о своей отставке).

26 марта 2000 года Владимир Путин одержал победу на досрочных президентских выборах, набрав 52,94% голосов. 14 марта 2004 года был избран на второй срок, получив 71,31% голосов.

4 марта 2012 года Владимир Путин был вновь избран Президентом России, набрав 63,6% голосов. 18 марта 2018 года переизбран на пост главы государства. Получил 76,69% голосов избирателей.

Является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами России, председателем Государственного совета, Совета безопасности страны.