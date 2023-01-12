Поздравление

Калиматов поздравил работников и ветеранов прокуратуры республики с профессиональным праздником

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматова поздравил сотрудников и ветеранов надзорного ведомства республики с Днем работника прокуратуры России.

Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте администрации Главы и правительства региона.

«На протяжении многих лет прокуратура остается одним из главных гарантов укрепления государственности и правовой стабильности нашей страны. В основе ее деятельности — защита прав и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка, защита интересов государства, сохранение гражданского мира и согласия», — отметил в своем обращении Глава региона.

По его словам, в органах прокуратуры Ингушетии работают высококвалифицированные специалисты, которые достойно выполняют свой профессиональный долг защитников закона.

«Убежден, что ваши компетентность, честность, принципиальность и верность избранному делу будут и впредь способствовать эффективной работе прокуратуры Республики Ингушетия», — добавил Калиматов.

В завершение руководитель субъекта выразил благодарность всем сотрудникам прокурорского корпуса за добросовестный труд, а также ветеранам службы, на опыте и знаниях которых «выросло не одно поколение молодых специалистов».

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра, благополучия, дальнейших профессиональных успехов и новых достижений на благо нашего Отечества», — резюмировал Махмуд-Али Калиматов.

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