Поздравление

Калиматов поздравил верующих мусульман Ингушетии с праздником Мавлид ан-Наби

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов верующих мусульман республики с праздником Мавлид ан-Наби — Днем рождения последнего посланника Всевышнего, Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и приветствует).

«Маулид ан-Наби — значимый и глубокопочитаемый праздник для мусульман всего мира, время искренней радости приходу в этот мир нашего Пророка (мир ему и благословение), который донес до людей свет Благородного Корана и нравственность ислама, оставил им учение добра и милосердия. Этот светлый праздник служит сближению людей и взаимоуважению, раскрывает всему миру благородные поступки и высоконравственные качества, присущие Посланнику Аллаха, который посвятил свою жизнь служению идеалам добра и милосердия, распространению истинных ценностей Ислама», — отметил Калиматов в своем обращении, опубликованном на официальном сайте Главы региона.

По словам руководителя субъекта, в благословенные дни Раби-уль-Авваль миллионы людей выражают свою любовь к Пророку (мир ему и благословение) посредством молитв и благих деяний, восхваляют Его достижения и умение преодолевать испытания.

«Сегодня в мечетях и домах Ингушетии вспоминают великое наследие Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и приветствует), завещанное всему человечеству, читают мовлиды, суры из Священного Корана, говорят о Его благодеяниях и высоконравственных качествах, в Его честь произносят молитвы-восхваления салаваты. Еще раз от всей души поздравляю всех мусульман Ингушетии с Днем рождения Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и приветствует) — величайшей личности человечества», — подчеркнул Глава республики.

Калиматов пожелал жителям региона здоровья, счастья, мира и благополучия.

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