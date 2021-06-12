Калиматов поздравил жителей Ингушетии с Днем России

«История нашей страны богата важными, грандиозными событиями. Она прошла трудный и героический путь становления своей государственности, пережила и успехи, и трудности. Сегодня Россия занимает достойное место в мире. Это государство, с развитым экономическим и промышленным потенциалом, богатейшим культурным и духовным наследием. Главное же богатство — это люди, которые бережно хранят и преумножают вековые традиции, трудятся во имя процветания Родины», — отметил Калиматов.

Он считает, что принятие Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации позволило сохранить единство многонационального народа. «И мы, жители Республики Ингушетия, осознавая себя гражданами Отечества, испытываем гордость за нашу великую страну. Понимаем, что будущее страны складывается из ежедневных совместных усилий каждого из нас и от этого зависит, какой будет страна, что ждет нас и наших потомков», — сказал руководитель субъекта.

Калиматов напомнил, что более 250 лет назад Ингушетия присоединилась к России, и сегодня она остается неотъемлемой частью многонационального и многоконфессионального народа России, ее равноправным субъектом.

«Республика твердо идет по пути укрепления своей государственности, экономического развития, сохранения и расцвета национальной культуры, повышения благосостояния людей. Сохраняя национальные традиции и приумножая великое наследие, мы вместе решаем сложные задачи, бережно строим наше будущее. Каждый житель республики вносит свой вклад в развитие региона — учится, работает и воспитывает детей, тем самым вносит особую лепту в развитие всей страны. Стремление каждого из нас на своем месте созидать способствует благополучию и процветанию нашей малой Родины — Ингушетии, а значит и всей России», — подчеркнул Глава региона.

Он пожелал всем «мирной и счастливой жизни, крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех профессиональных делах и добрых начинаниях».

«Пусть любовь к Родине, вера в ее будущее помогут нам преодолеть любые испытания и вдохновят на созидательный труд! Пусть на нашей земле всегда будет мир, согласие и единство», — отметил Калиматов.

Государственный праздник День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.