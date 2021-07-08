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Калиматов поздравил жителей Ингушетии с днем семьи

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей республики со Всероссийским днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля с 2008 года.

Семья играет особую роль в жизни каждого человека. Это живительный источник сил, добра, благополучия, стабильности и надежное пристанище.
Семья, построенная на доверии, взаимопонимании, уважении и любви, ответственности и преданности друг другу, всегда была и остается основой общества, считает Калиматов.

«Крепкая благополучная семья — основа государства, его фундамент, от которого во многом зависит развитие и прогресс страны. Именно поэтому укрепление института семьи, охрана материнства и детства, забота о многодетных семьях, повышение их социального статуса — приоритеты демографической политики в республике и стране в целом», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, для ингушского народа «семья — хранительница духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений. Это наша главная опора, основа нравственности, уважения, где мы чтим и сохраняем традиции наших предков, которые веками складывались и бережно передавались из поколения в поколение».

«В этот праздничный день хочу выразить искренние слова благодарности всем матерям за воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине, нравственных и духовных устоев, культурных и национальных традиций, за их любовь и заботу», — подчеркнул Калиматов, пожелав «всем семьям Ингушетии здоровья, счастья, гармонии, крепкого и дружного семейного очага».

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