Калиматов поздравил жителей республики с 29-летием образования Ингушетии

«В этот день мы с глубоким уважением вспоминаем достойных представителей нашего народа, стоявших у истоков становления ингушской государственности, внесших большой вклад в ее образование и развитие. Выражаем искреннюю благодарность нашим соотечественникам, которые прославили Республику Ингушетия далеко за ее пределами, всем, кто сопричастен к судьбе нашей малой Родины, кто многие годы трудился и продолжает трудиться во имя ее процветания. Мы гордимся их достижениями, нам есть на кого равняться и к чему стремиться в будущем», — говорится в обращении.

По словам Калиматова, Ингушетия — «это живописный край с древнейшими памятниками, богатой историей и самобытной культурой. Природные красоты республики вызывают особое восхищение и ежегодно привлекают все больше туристов. Главная ее ценность — это трудолюбивый и гостеприимный народ, который веками проживал в дружбе со всеми народами, и сегодня он вносит весомый вклад в развитие региона и страны в целом».

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Ингушетия является одним из наиболее перспективных в плане развития регионов не только СКФО, но и России. За последние годы произошли позитивные перемены в социально-экономическом развитии республики. Многое делается для улучшения медицины, образования, физической культуры и спорта, туризма и культурного возрождения. Последовательно решаются востребованные задачи, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, формирование туристического кластера, создание современных рабочих мест. Все это делается благодаря пристальному вниманию руководства Российской Федерации и упорному созидательному труду жителей Ингушетии, их оптимизму и вере в лучшее будущее», — отметил руководитель субъекта.

Он подчеркну, что «впереди нас ждут новые перспективы и задачи. Уверен, что общими усилиями мы преодолеем все трудности и вместе будем решать стоящие перед регионом задачи».

Калиматов пожелал жителям республики «крепкого здоровья, счастья и благополучия, а нашей благодатной земле — мира и процветания».

Напомним, 4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР были принят закон об образования Ингушетии в составе России.