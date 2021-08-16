Спорт

Калиматов предложил объявить 2022 год в Ингушетии Годом спорта

0

Глава республики Махмуд-Али Калиматов на встрече в зимнем саду своей администрации с олимпийским чемпионом в Токио Мусой Евлоевым, а также ингушскими олимпийцами прошлых лет, предложил объявить 2022 год в Ингушетии Годом спорта.

«Победа Мусы Евлоева вдохновит нашу молодежь заниматься спортом и заниматься им профессионально. Мы обязаны поддерживать одаренных молодых людей, помогать достигать им новых высот. Считаю, что 2022 год нужно объявить Годом спорта в республике. Министерству спорта необходимо разработать программу, в которую будут включены также предложения депутатов и баллотирующихся в парламент кандидатов», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

По словам министра спорта республики Али Дошхоклоева, ведомство сделает в программе упор на развитие именно олимпийских видов спорта.

«Предварительно в программе мы постараемся сделать акцент на развитии и поддержке дисциплин по олимпийским видам спорта и на массовых занятиях спортом. Также мы намерены поменять подход к подготовке спортсменов. Если ранее мы больше акцентировали внимание на создании инфраструктуры, строительстве объектов спорта и введении новых дисциплин, то сейчас мы будем уделять больше внимания подготовке тренеров и спортсменов», — добавил министр.

Напомним, 15 августа в Ингушетии встречали уроженца республики Мусу Евлоева, который на XXXII Играх Олимпиады в Токио выиграл золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг, победив в финале олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии совершили восхождение на Столовую гору в честь победы Евлоева на Олимпиаде
Калиматов вручил ключи от BMW победителю Олимпиады в Токио Мусе Евлоеву
Ингушетия встретила победителя Олимпиады борца Мусу Евлоева
Юные шахматисты из Ингушетии успешно выступили на Кубке России «Надежда Астрахани»
В Ингушетии ожидаются ливни, гроза и шквал до 25 метров в секунду
Из Национального фонда развития Ингушетии выделены средства для подготовки к зиме перинатального центра
Глава Минобороны досрочно присвоил олимпийскому чемпиону из Ингушетии звание старшего лейтенанта
Торговая точка ритейлера «Магнит» появилась в ингушском селе Инарки
Президент России в круглосуточном режиме контролирует ситуацию по подтоплениям и пожарам
За сутки в Ингушетии умерли два человека с Covid-19
В Ингушетии один человек погиб, трое пострадали при столкновении легковых автомобилей с лошадьми

Главное

Яндекс.Метрика

 