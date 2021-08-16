Калиматов предложил объявить 2022 год в Ингушетии Годом спорта

«Победа Мусы Евлоева вдохновит нашу молодежь заниматься спортом и заниматься им профессионально. Мы обязаны поддерживать одаренных молодых людей, помогать достигать им новых высот. Считаю, что 2022 год нужно объявить Годом спорта в республике. Министерству спорта необходимо разработать программу, в которую будут включены также предложения депутатов и баллотирующихся в парламент кандидатов», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

По словам министра спорта республики Али Дошхоклоева, ведомство сделает в программе упор на развитие именно олимпийских видов спорта.

«Предварительно в программе мы постараемся сделать акцент на развитии и поддержке дисциплин по олимпийским видам спорта и на массовых занятиях спортом. Также мы намерены поменять подход к подготовке спортсменов. Если ранее мы больше акцентировали внимание на создании инфраструктуры, строительстве объектов спорта и введении новых дисциплин, то сейчас мы будем уделять больше внимания подготовке тренеров и спортсменов», — добавил министр.

Напомним, 15 августа в Ингушетии встречали уроженца республики Мусу Евлоева, который на XXXII Играх Олимпиады в Токио выиграл золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг, победив в финале олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна.