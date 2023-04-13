Калиматов принял участие в совещании по безопасности в СКФО под руководством секретаря Совбеза России

«Вместе с коллегами принял участие в совещании под председательством секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева. Обсудили меры предупреждения экстремистской деятельности и реализацию антитеррористических мероприятий в регионах Северного Кавказа», — сообщил Калиматов в своем Telegram-канале.

По его словам, Патрушев обратил внимание на усиленные попытки международных экстремистских и террористических организаций вести в регионах СКФО пропагандистскую и вербовочную работу.

«Он призвал руководителей регионов выстроить социально ориентированную экономику в целях противодействия распространению идей экстремизма на Северном Кавказе», — отметил руководитель субъекта.

«Полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка в своем выступлении также отметил, что повысить эффективность противодействия деструктивной идеологии регионам помогут только скоординированные и адекватные складывающейся обстановке действия всех заинтересованных структур», — добавил Глава региона.