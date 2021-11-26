Калиматов принял участие в стратегической сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО

«Сегодня мы собрались, чтобы подробно обсудить дальнейшее развитие Северо-Кавказского федерального округа с учетом задач, поставленных Президентом Российской Федерации в рамках достижения национальных целей. Округ непростой, со своей спецификой и высоким уровнем безработицы, с вопросами, которые долго не находили приемлемого решения», — подчеркнул Мишустин, открывая совещание.

По поручению председателя правительства, Минэкономразвития России совместно с регионами разработало модели роста показателей экономики каждого из них. По мнению премьер-министра, они помогут определить, как из текущей ситуации выйти к целевым значениям на горизонте 2030 года. Модели включают оценку нынешней демографии и потребности в рабочих местах, в том числе и в рамках легализации теневых секторов. Кроме того, в них содержится анализ отраслевой специализации СКФО в целом.

По каждому субъекту определены пять ключевых вопросов и столько же прорывных проектов. Они в наибольшей степени смогут оказать влияние на темпы роста выпуска товаров и услуг, повышение доходов жителей и будут способствовать увеличению объемов инвестиций в основной капитал, а также улучшению показателей численности занятых в экономике.

Всего разработано 35 инициатив, направленных на развитие туризма, сельского хозяйства, промышленности и жилищного строительства.

Для решения наиболее актуальных проблем Ингушетии были определены также пять эффективных прорывных направлений и проектов, которые способны оказать положительное влияние на экономику региона: сбалансирование функционирования ТЭК и ЖКХ, снижение теневой занятости и реализация комплекса мер по снижению уровня безработицы, интеграция малых форм хозяйствования в общую производственно-сбытовую цепочку в условиях системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, развитие туристического потенциала.

Мишустил отметил, что у макрорегиона есть серьезный, пока еще не до конца реализованный, потенциал, причем по целому ряду направлений.

«Существуют огромные возможности для развития различных сфер, включая туризм, о котором мы подробно говорили, и многих сегментов этой отрасли — от сугубо оздоровительного и спортивного до экстремального. Любители истории тоже найдут для себя немало интересного в различных регионах Кавказа. Там прекрасная природа, земля, на которой можно создать мощную инфраструктуру, в том числе по выращиванию и переработке овощей и фруктов. Есть все условия для запуска промышленных проектов. Не говоря уже о крайне удачном географическом расположении на перекрестке глобальных транзитных маршрутов «Север — Юг» и «Восток — Запад», — заявил он.

Глава правительства считает, что для полного раскрытия всего потенциала потребуются значительные усилия, время и инвестиции. Важно при этом, чтобы все жители Северного Кавказа почувствовали на себе реальные изменения, улучшались их бытовые условия, появлялись возможности для саморазвития, роста профессиональной квалификации в соответствии с современными требованиями рынка.