Власть

Калиматов принял участие в заседании рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в СКФО

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в режиме видеосвязи принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, под руководством полпреда Президента России в СКФО Юрия Чайки.

В частности, был рассмотрен вопрос, касающийся предотвращения мошеннических схем со средствами граждан и организаций в сферах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

В своем вступительном слове Чайка отметил, что сохранение угроз, обусловленных проблемными вопросами в данных сегментах экономики, делает уязвимой экономическую безопасность социальной сферы и напрямую влияет на уровень и качество жизни большинства жителей округа.

Ситуация в сфере ТЭК сегодня свидетельствует о сохранении мошеннических схем, связанных с уклонением от погашения задолженностей за потребленную энергию, завышением тарифов, увеличением объемов выполненных работ подрядными организациями и так далее. Это требует активизации работы на всех уровнях по исправлению отмеченных недостатков.

В рамках заседания было проведено детальное обсуждение текущей ситуации в СКФО, обсуждены планы, задачи и способы их выполнения.

По итогам заседания Чайкой даны конкретные поручения ответственным лицам.

В мероприятии приняли участие высшие должностные лица субъектов СКФО, руководители правоохранительных органов и представители ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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