Калиматов принял участие в заседании рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в СКФО
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в режиме видеосвязи принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, под руководством полпреда Президента России в СКФО Юрия Чайки.
В частности, был рассмотрен вопрос, касающийся предотвращения мошеннических схем со средствами граждан и организаций в сферах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
В своем вступительном слове Чайка отметил, что сохранение угроз, обусловленных проблемными вопросами в данных сегментах экономики, делает уязвимой экономическую безопасность социальной сферы и напрямую влияет на уровень и качество жизни большинства жителей округа.
Ситуация в сфере ТЭК сегодня свидетельствует о сохранении мошеннических схем, связанных с уклонением от погашения задолженностей за потребленную энергию, завышением тарифов, увеличением объемов выполненных работ подрядными организациями и так далее. Это требует активизации работы на всех уровнях по исправлению отмеченных недостатков.
В рамках заседания было проведено детальное обсуждение текущей ситуации в СКФО, обсуждены планы, задачи и способы их выполнения.
По итогам заседания Чайкой даны конкретные поручения ответственным лицам.
В мероприятии приняли участие высшие должностные лица субъектов СКФО, руководители правоохранительных органов и представители ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.