«Мы только начали вылезать из кредитных долгов, и наша задача — сделать региональный бюджет профицитным. Расходная часть бюджета должна рассчитываться, исходя из приоритетных позиций. Сегодня — это социальная сфера и национальные проекты, которые, по-прежнему, остаются для нас самыми важными», — цитирует Калиматова пресс-служба руководителя и правительства региона.

О том, что республиканский бюджет будет социально ориентированным отметил заместитель министра финансов Руслан Горбаково в своем докладе на публичных слушаниях в парламенте.

«Это характеризуется исполнением расходных полномочий республики в пределах 80,7% от общего объема расходов бюджета. На образование направлено — 35,2%, здравоохранение — 4,4% (значительную часть этой суммы составят средства на лекарственное обеспечение жителей региона) и социальную политику 37,4%», — уточнил замминистра.

Расходы главного финансового документа республики сформированы в рамках 23 государственных программ.

В целом, после окончания формирования доходной и расходной частей, основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год сложились следующим образом: общий объем доходов составил 29 923,3 миллиона рублей, общий объем расходов — 29 973,6 млн руб., дефицит составил 50,3 миллиона рублей.