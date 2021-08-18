Калиматов призвал ректора главного вуза республики уделять больше внимания кафедре ингушского языка

Стороны обсудили актуальные вопросы образования, совершенствования качества подготовки специалистов, сошлись во мнении, что университет должен быть интегрирован в то общество, в тот регион, в котором он представлен, и отвечать интересам субъекта и запросам социума.

Калиматов указал на необходимость уделять больше внимания кафедре ингушского языка. По его мнению, следует разработать форму обучения, возможно, совместно с Институтом повышения квалификации работников образования, для уже существующих кадров в целях совершенствования их профессионального уровня.

«Я вижу, что родному языку нужна поддержка и наше участие. Часто посещаю школы, общаюсь с педагогическим составом, директорами, сталкиваюсь с жалобами на недостаток хороших специалистов, настоящих профессионалов — этим как раз и должно нам совместно заняться», — подчеркнул он.

Также он отметил, что руководство региона планирует помочь старейшему изданию на Юге России, общенациональной газете «Сердало» («Свет»), которая издается на ингушском языке, выйти на качественно новый уровень.

Кроме того, руководитель субъекта заявил, что сотрудничество университета с бизнесом неизбежно, поскольку это повлияет на ситуацию с безработицей в регионе — и в этом направлении нужно перестроить работу. Качественная и количественная подготовка вузом специалистов должна быть соизмерима с потребностями на рынке труда.

«Нам нужны IT-специалисты, чтобы идти в ногу со временем. У нас аграрная республика, мы стали развивать сельское хозяйство, уже видны положительные результаты, а профессионалов недостает. Мы расширяем с каждым днем социальную инфраструктуру — нам нужны архитекторы, строители», — добавил Калиматов.

Албакова поблагодарила руководителя субъекта за рекомендации, подчеркнув, что университет является центром притяжения для всех сфер жизнедеятельности региона и открытой площадкой для диалога с бизнес-сообществом и всеми ветвями власти, оставаясь при этом народным вузом, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.