Калиматов призвал жителей Ингушетии сделать осознанный выбор 17-19 сентября
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей республики сделать осознанный выбор. Видеоролик опубликован на его странице в Instagram.
Калиматов в своем обращении напомнил, что с 17 по 19 сентября текущего года в регионе пройдет важное общественно-политическое событие — выборы депутатов Госдумы VIII созыва и депутатов Народного собрания Ингушетии VII созыва.
«Я не хочу говорить банальные вещи о долге, обязательности явки. Человек сам осознанно должен прийти к пониманию своей позиции в обществе и принятии важных решений», — подчеркнул руководитель субъекта.
«Обращаюсь к каждому жителю республики — ваш голос действительно важен на этих выборах. Не оставайтесь безучастными и приходите на избирательные участки, чтобы проголосовать за человека, которому вы доверяете», — добавил Калиматов.
По его словам, от «компетентности тех, кого мы выберем, зависит насколько эффективной будет деятельность законодательной власти».
«Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную гражданскую позицию», — сказал Глава Ингушетии.