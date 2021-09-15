Выборы

Калиматов призвал жителей Ингушетии сделать осознанный выбор 17-19 сентября

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей республики сделать осознанный выбор. Видеоролик опубликован на его странице в Instagram.

Калиматов в своем обращении напомнил, что с 17 по 19 сентября текущего года в регионе пройдет важное общественно-политическое событие — выборы депутатов Госдумы VIII созыва и депутатов Народного собрания Ингушетии VII созыва.

«Я не хочу говорить банальные вещи о долге, обязательности явки. Человек сам осознанно должен прийти к пониманию своей позиции в обществе и принятии важных решений», — подчеркнул руководитель субъекта.

«Обращаюсь к каждому жителю республики — ваш голос действительно важен на этих выборах. Не оставайтесь безучастными и приходите на избирательные участки, чтобы проголосовать за человека, которому вы доверяете», — добавил Калиматов.

По его словам, от «компетентности тех, кого мы выберем, зависит насколько эффективной будет деятельность законодательной власти».

«Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную гражданскую позицию», — сказал Глава Ингушетии.

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