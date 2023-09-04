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Калиматов призвал жителей региона проголосовать за турцентр «Ингушетия» на сайте ДОСТИЖЕНИЯ.РФ

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Глава республики Махмуд-Али Калиматов призвал жителей региона проголосовать за туристический центр «Ингушетия» на сайте ДОСТИЖЕНИЯ.РФ.

«Каждый житель Ингушетии должен знать достижения своей страны и региона. На сайте ДОСТИЖЕНИЯ.РФ показаны все достижения России и республики, которые я советую посмотреть. От нашей республики представлен туристический центр «Ингушетия» — целый кластер, который становится все более популярным у отдыхающих со всей России. В нем представлена вся необходимая инфраструктура для того, чтобы отпуск прошел с комфортом, — современные гостиницы, новый аквапарк, кафе и рестораны, оборудованные площадки для отдыха на природе», — написал руководитель субъекта в своем ТГ.

Он отметил, что ДОСТИЖЕНИЯ.РФ рассказывает о том, чего уже достигла наша страна в XXI веке, дает каждому гражданину возможность ознакомиться с потенциалом страны.

«Голосуйте за успехи Ингушетии, нам есть чем гордиться!», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

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