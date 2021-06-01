Калиматов прогнозирует обновление состава депутатов в ингушском парламенте на 60-70%

«Один из самых важных моментов — состав участвующих в выборах изменился. Достаточно много молодежи, от 60 до 70% состав депутатов изменится. Действительно там много молодежи, есть люди, которые имеют опыт. Нельзя там с большим опытом людей и в политике, и с историей трудовой деятельности взять и исключать их», — сказал Калиматов.

По его словам, есть и люди, которые раньше работали в парламенте, на других государственных должностях. Состав изменяется, он будет достаточно обновленный.

«У нас два новых кандидата в депутаты Госдумы, они набрали достаточно много голосов, чтобы в дальнейшем продолжать избирательную кампанию», — рассказал глава региона.

Калиматов отметил, то праймериз прошел очень активно на удивление на всех участках. В день голосования сам он посетил шесть счетных участков.

«Не только мне было приятно видеть, что люди активно голосовали, но даже те, кто, ранее принимал участие в выборах, обычные люди отмечали это. В очереди стояли люди на участках. Голосование у нас прошло великолепно», - сказал он.

Предварительное голосование «Единой России» в Ингушетии проходило с 24 по 29 мая в электронном формате на сайте pg. er. ru. Регистрация избирателей продлилась до 28 мая. Избиратель, желающий проголосовать, должен был иметь верифицированную учетную запись на сайте «Госуслуги» и проживать на территории избирательного округа.

Эта процедура организована в электронном виде по всей стране. В её основе — технология блокчейн. Она защищает данные от редактирования и любого вмешательства. В последний день процедуры — 30 мая — предварительное голосование организовано еще и по смешанной системе, и у избирателей была возможность проголосовать очно на 28 счетных участках.