Калиматов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и ингушского парламента в Сунже

Главу региона встречали национальными танцами и песнями, а юные каратисты провели для руководителя региона показательные выступления.

В ходе общения с молодежью он отметил, что от выбора каждого избирателя зависит будущее страны, будут ли эффективно решаться социально-экономические задачи, строиться школы, детские сады. Он поздравил тех, кто впервые принимает участие в выборах и кому в этом году исполнилось 18 лет.

«Самое главное — вы пришли исполнить свой долг. Вы должны понимать, что это гражданская ответственность. Ингушетия — маленькая, добрая и красивая частичка великой страны. Из 85 субъектов складывается Россия. Сегодня будущее зависит от этого выбора. Вы должны видеть, что Запад ставит под сомнение нашу волю. Мы хотим видеть президентом нашей страны Владимира Владимировича Путина. У нас строится большое количество соцобъектов, в том числе школ и детских садов, их и дальше будут возводить. Нельзя допускать сомнение в свое сердце», — сказал Калиматов.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Главы региона, в Ингушетии 4 727 молодых девушек и юношей, которым в нынешнем году исполнилось 18 лет, впервые смогут реализовать свое избирательное право и с 17 по 19 сентября проголосовать на выборах депутатов в Государственную Думу Федерального собрания РФ и в Народное собрание республики.

Для впервые проголосовавших были предусмотрены ценные подарки.

В дни голосования в крупных населенных пунктах республики проходят ярмарки с товарами от местных производителей и концерты.

Для участия в выборах в Госдуму и местный парламент по федеральному округу зарегистрировано 14 политических партий. По Ингушскому одномандатному округу номер 13 в выборах участвуют пять кандидатов, все они выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания участвуют четыре региональных отделений партий, списки которых зарегистрированы в установленном порядке.

В регионе работают 137 участковых избирательных комиссий. Численность избирателей в Ингушетии по состоянию на 1 января текущего года составляет 230 292 человека. Выборы будут проходить 17-19 сентября.

Депутаты Народного собрания субъекта избираются по республиканскому избирательному округу (пропорциональная система). Республиканский избирательный округ, по которому избираются депутаты Народного собрания региона, включает в себя всю территорию региона.

Количество замещаемых мандатов — 32. Действующий состав Народного собрания Ингушетии, избранный 18 сентября 2016 года, состоит из 32 депутатов, представляющих четыре политические партии: «Единую Россию», КПРФ, «Справедливую Россию», ЛДПР.