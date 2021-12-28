Калиматов провел первое заседание попечительского совета по выявлению и поддержке одаренных детей

В ходе мероприятия было принято положение, утверждены ключевые направления деятельности и экспертный состав, в который входят представители исполнительной и законодательной власти, научной и академической среды, именитые спортсмены.

На совещании было отмечено, что одним из приоритетных направлений национального проекта «Образование» является работа с одаренными детьми.

«В нашей республике очень много одаренных детей, причем таланты их затрагивают различные сферы: культуру, искусство, машиностроение и компьютерную технику, спорт, разнообразные школьные дисциплины и дополнительные образовательные направления. Наша задача — выявлять и помогать им развиваться, ведь часто из-за отсутствия возможностей для прогресса их дарования утрачиваются, потенциал остается нереализованным», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, что министерство образования и науки республики стало победителем конкурсного отбора Минпросвещения России на создание в 2022 году регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи под (пока рабочим) названием «Олимп».

Деятельность центра одаренных детей «Олимп» будет организована в рамках следующих форматов: реализация общеобразовательных программ и программ дополнительного образования детей, проводимых на регулярной (еженедельной) основе, в том числе с применением дистанционных технологий; проведение круглогодичных региональных профильных смен, учебных сборов и образовательных интенсивов; организация и проведение региональных этапов Всероссийских конкурсов.

Главная цель самой идеи — эффективно организовать работу по выявлению и сопровождению одаренных детей по направлениям: «Искусство», «Наука», «Спорт».

В качестве планируемых результатов деятельности центра определены: увеличение доли детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей, до 10%; увеличение численности детей, участвующих в программах с применением дистанционных технологий, до 1500 человек; увеличение числа детей, включенных в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, до 500 человек; увеличение количества детей, поступивших в ведущие вузы страны.

По итогам совещания были даны соответствующие поручения. Повторная встреча, в рамках которой планируется определить локации и площадки для реализации проекта, намечена на конец января будущего года.