Калиматов проверил готовность школ, в которых к новому учебному году созданы пищеблоки

Руководитель субъекта побывал в первой школе сельского поселения Кантышево Назрановского района, построенной еще в 1954 году.

В начале весны в школе был впервые построен пищеблок со столовой, которая рассчитана на 90 мест. В самой школе был произведен косметический ремонт и к началу учебного года объект будет готов к приему учащихся. Глава региона отметил качество работы подрядчика и выразил благодарность сотрудникам школы за бережное отношение к учебному заведению.

Далее Калиматов посетил двадцать седьмую среднюю школу в Нижних Ачалуках Малгобекского района 1977 года постройки. Здесь также созданы условия для питания: 50 посадочных мест для 240 учащихся младших классов.

Несмотря на то, что школа располагается в приспособленном здании, руководитель региона отметил чистоту в кабинетах и залах, а также ухоженный вид учреждения. В текущем году здесь был произведен ремонт: побелены стены классных комнат и коридоров, покрашены полы, отремонтирована пожарная сигнализация, а также частично заменено ограждение школы.

В 29-й школе сельского поселения Средние Ачалуки, помимо возведения нового пищеблока на 100 мест, подрядная организация провела косметический ремонт во всех кабинетах, обновила водопровод и пластиковые окна.

В сельском поселении Троицкое Сунженского района Глава Ингушетии посетил две старые школы. Здание общеобразовательной организации номер 2 было построено в 1961 году, на начало учебного года здесь будут обучаться более 1 тыс. детей. В 2012 году в школе был проведен капитальный ремонт, но в текущем году было принято решение провести косметический ремонт к 1 сентября, а также построить столовую на 120 мест.

Школа номер 3 располагается в приспособленном здании, которое было построено в 1968 году и до 1999 года использовалось, как правление колхоза. В нынешнем году здесь будут обучаться более 450 детей, из которых 232 — учащиеся младших классов. Для обеспечения их бесплатным горячим питанием к началу нового учебного года в школе возвели пристройку — столовую на 70 мест.

«Все школы региона готовы к приему детей. Все помещения чистые, светлые и уютные. Ремонтные работы выполнены качественно. Особенно радует, что дети младших классов смогут комфортно питаться, так как для них теперь созданы все условия. Но, основная цель моих личных поездок связана с задачами на перспективу. Вместе с профильными сотрудниками мы изучаем проблемные точки и запросы образовательных учреждений, особенно тех, которые построены давно», — подытожил Калиматов.

Ранее в Ингушетии 27 школ не были обеспечены собственными столовыми и пищеблоками. Для обеспечения учащихся бесплатным горячим питанием еду подвозили из других общеобразовательных организаций. Все пищеблоки построены подрядчиком Ахмедом Даурбековым.