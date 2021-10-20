Калиматов раскритиковал подрядчика за вырубку деревьев при реконструкции театра юного зрителя

«При любых строительных работах необходимо продумать систему адекватной и обоснованной вырубки деревьев. К этому вопросу следует внимательно и очень трепетно относиться», — возмутился Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

После обхода территории культурного учреждения были выявлены недостатки, по поводу которых Глава высказал свои замечания. Он обратил внимание на фасад здания, который не соответствует проекту и указал на необходимость обозначить красную зону объекта.

Также он поручил продумать план, при котором посетители ТЮЗ смогут парковаться без строительства новой стоянки, а соответствующим структурам указал привести в порядок близлежащую территорию, убрать сухостой и высадить молодые деревья.

Напомним, капитальный ремонт здания ТЮЗ начался в середине 2020 года, его планируется завершить до конца текущего года. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура». Общий объем финансирования составил около 135 млн рублей.

На данный момент строительной фирмой ООО «Стройпрогресс» проводятся наружные работы, монтаж водоснабжения, канализационные коммуникации, благоустройство территории, внутри помещения проводятся завершающие работы по установке плинтусов, наличников, завершена работа по монтажу сцены, ведется установка светового и театрального оборудования сцены.

В новом реконструированном здании театра юного зрителя будут созданы все необходимые условия для артистов и маленьких зрителей.