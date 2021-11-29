Калиматов решил продлить в Ингушетии ограничения в связи с коронавирусом до 20 января

«В конце октября в Ингушетии были введены дополнительные антиковидные меры с воздержанием от личного присутствия людей старше 60 лет. При этом рекомендовано жестко соблюдать требования по усиленной дезинфекции, соблюдению масочного режима и социальной дистанции», — сказал собеседник издания.

По его данным, в соответствии с новыми изменениями непривитое против Covid-19 население старше 60 лет было переведено на режим самоизоляции и дистанционный метод работы.

Был введен запрет на присутствие детей и подростков до 14 лет в местах массового пребывания людей: на рынках, вокзалах, кинотеатрах, в кафе и ресторанах без сопровождения взрослых. Также введен запрет на работу торгово-развлекательных комплексов и детских аттракционов в закрытых помещениях.

Ограничения были введены и на количество посетителей объектов общепита, спорта, банкетных залов, транспорта, концертных залов и театров, численность которых не должна превышать 50% от общего количества мест в здании.

Требования к масштабу свадебных и похоронных мероприятий свелись к ограничению участников до ближайших родственников в количестве не более 20-30 лиц, с воздержанием от личного присутствия людей старше 60 лет. При этом рекомендовано жестко соблюдать требования по усиленной дезинфекции, соблюдению масочного режима и социальной дистанции.