Коронавирус

Калиматов решил продлить в Ингушетии ограничения в связи с коронавирусом до 20 января

0

Махмуд-Али Калиматов подписал Указ о продлении срока действия ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции до 20 января, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«В конце октября в Ингушетии были введены дополнительные антиковидные меры с воздержанием от личного присутствия людей старше 60 лет. При этом рекомендовано жестко соблюдать требования по усиленной дезинфекции, соблюдению масочного режима и социальной дистанции», — сказал собеседник издания.

По его данным, в соответствии с новыми изменениями непривитое против Covid-19 население старше 60 лет было переведено на режим самоизоляции и дистанционный метод работы.

Был введен запрет на присутствие детей и подростков до 14 лет в местах массового пребывания людей: на рынках, вокзалах, кинотеатрах, в кафе и ресторанах без сопровождения взрослых. Также введен запрет на работу торгово-развлекательных комплексов и детских аттракционов в закрытых помещениях.

Ограничения были введены и на количество посетителей объектов общепита, спорта, банкетных залов, транспорта, концертных залов и театров, численность которых не должна превышать 50% от общего количества мест в здании.

Требования к масштабу свадебных и похоронных мероприятий свелись к ограничению участников до ближайших родственников в количестве не более 20-30 лиц, с воздержанием от личного присутствия людей старше 60 лет. При этом рекомендовано жестко соблюдать требования по усиленной дезинфекции, соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Министр просвещения России побывает на строящихся в Ингушетии объектах образования
Калиматов считает закономерным, что ответственность за борьбу с Covid-19 должны нести главы регионов
В Ингушетии нет проблем с поставкой медицинского кислорода для больных коронавирусом — Минздрав региона
В Ингушетии 26 декабря будут встречать поезд Деда Мороза
Осужденному к исправительным работам жителю Ингушетии заменили наказание на тюрьму
Ингушские борцы вольного стиля завоевали два «золота» на Всероссийском турнире в Грозном
Ингушский центр по гидрометеорологии и мониторингу объявил штормовое предупреждение по горной части республики
Около 150 мероприятий намечено в Ингушетии в 2022 году к 30-летию образования республики
В Ингушетии на совещании под председательством спикера регионального парламента обсудили ход призывной кампании
В Ингушетии следователем проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка, приуроченная к юбилею Дмитрия Лихачева

Главное

Яндекс.Метрика

 