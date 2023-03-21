Калиматов с делегацией Минкультуры России и меценатом Гуцериевым побывал в горной Ингушетии

В пресс-службе Главы и правительства республики отметили, что группа «Сафмар» в текущем году намерена продолжить восстановление башенных комплексов Джейрахского района. Ранее в ходе встречи Калиматова и Гуцериева были достигнуты договоренности о реализации программы развития горной части региона, в которую, помимо восстановления родовых башенных комплексов, входит обновление инженерных коммуникаций, строительство отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом.

По итогам встречи с представителями Минкульта России было сообщено, что на средства фонда «Сафмар» планируется реконструкция порядка 10 объектов культурного наследия, в первую очередь тех, что находятся под угрозой исчезновения: Обн-Хо, Кели, Пуй. В настоящий время уже начаты работы по реконструкции трех башенных комплексов: Ний, Морч и Харп. Открыть объекты после реставрации планируется до конца 2023 года.

Еще два объекта-древний христианский храм «Тхаба-Ерды» и комплекс оборонно-сторожевых башен «Вовнушуки» будут реставрироваться за счет средств федерального бюджета, выделяемых министерством культуры. Сергей Обрывалин специально прибыл в регион для изучения территории, на которой предстоят работы.

Также стороны обсудили взаимодействие органов исполнительной власти и группы «Сафмар», контроль качества проводимых работ, необходимость сохранения первозданного вида объектов и соблюдение технологий реставрации. К работам будут привлечены местные и приглашенные из других регионов специалисты, обладающие необходимым опытом.

Калиматов подчеркнул необходимость сохранения башенных комплексов для будущих поколений, являющихся уникальным культурным достоянием не только Ингушетия, но и всей России.

«Мы встречались с Ольгой Любимовой и Микаилом Гуцериевым в Москве, обсудили возможности совместной работы для сохранения главного достояния наших предков — башен. Эти башни — наследие всей республики, всего народа, которое необходимо сохранить для последующих поколений», — сказал руководитель субъекта.

Уже в конце марта археологическая группа приступит к проведению раскопок в районе храма «Тхаба-Ерды» и башенного комплекса «Вовнушки». В запланированных работах примут участие специалисты и ученые из Ингушетии. Реставрационные работы на данных объектах планируется завершить в мае 2024 года к праздничным мероприятиям по случаю 100-летия государственности Ингушетии.

«Мы вместе с благотворителями подготовим программу восстановления архитектурных памятников средневековой Ингушетии. Министерство культуры примет участие в финансировании восстановления храма и некоторых башен. Разработаем проектно-сметную документацию и в ближайшее время приступим к работе. Комплексный план, рассчитанный на 5-10 лет, затронет множество монументов горной Ингушетии», — отметил Обрывалин.

В ходе рабочего визита гости республики смогли ознакомиться с комплексом Бишт, который был восстановлен на средства Гуцериева в 2021 году.

«В комплексе Бишт полностью приведены в первозданный вид 22 башен, четыре из них — боевые. Были обнаружены 1700 артефактов, склепы и кладбища, захоронения языческих и мусульманских периодов. При этом использовались фотоархивы 1926 года, когда архитектурные сооружения еще были в сохранности. Наши предки сберегали это для нас, и сегодня мы намерены сделать все необходимое для сохранения великого культурного наследия», — сказал Гуцериев.

Делегация также посетила будущие площадки строительства трех крупнейших объектов, реализуемых за счет финансирования из федерального бюджета: зданий Государственной филармонии, Русского музыкально-драматического театра, республиканского музея краеведения. Участки в городе Магасе под строительство объектов уже определены, они будут находиться в центре столицы республики, в 17-м микрорайоне. Сметная стоимость строительства всех объектов — около 4,5 млрд рублей, ввод в эксплуатацию по плану — в течение трех лет.

«Строительство объектов культуры, особенно таких основополагающих как драмтеатр, филармония, музей, где смогут храниться артефакты, просто необходимо для республики. Это позволит привлечь к развитию культуры больше профессионалов и молодежи региона, воспитывать новое поколение и готовить квалифицированные кадры. Речь идет о сохранении истории и становлении современного искусства в Ингушетии», — считает Калиматов.