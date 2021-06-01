Калиматов считает, что благодаря грамотной социальной политике жители Ингушетии стали больше доверять власти
Грамотная социальная политика и оперативное эффективное решение насущных проблем в регионе позволили повысить доверие к власти в Ингушетии, заявил Глава республики Махмуд-Али Калиматов во время брифинга в Магасе по итогам очного предварительного голосования «Единой России» в регионе 30 мая.
«Самое главное — та социальная политика, которую мы проводим, дает положительные результаты, жители республики, избиратели нам поверили. Я это видел по количеству людей, которые пришли на избирательные участки и активно голосовали», — рассказал Махмуд-Али Калиматов.
По его словам, вся деятельность ингушского правительства, Главы субъекта, депутатов, которые изберутся, и в дальнейшем будет направлена на улучшение качества жизни граждан.
Глава региона отметил, что в ходе предварительного очного голосования не зарегистрировано ни одного заявления о нарушениях, никаких инцидентов на 28 счетных участках не произошло.
Ранее сообщалось, что Глава Ингушетии прогнозирует обновление состава депутатов-единороссов в парламенте после сентябрьских выборов на 60-70%.