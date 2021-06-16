«Необходимо отбросить все разногласия, внутриэлитные распри, забыть о личных амбициях и работать единой командой над решением наших общих задач. Их у нас немало: забота о воспитании подрастающего поколения, коррупция, повышение качества жизни, образования и здравоохранения», — отметил он в своем послании Народному собранию.

По его мнению, стратегией социально-экономического развития республики до 2030 года является формирование образа: «Республика Ингушетия — зодчий мира и добрососедства, созидатель уюта и комфортных условий жизнедеятельности, творец собственного благополучия».

«В настоящее время мы развиваем стратегии социально-экономического развития каждого муниципалитета. В этой связи предлагаю определить национальным девизом, близким всем гражданам независимо от религиозных, политических и иных убеждений — «Законность. Порядок. Процветание», — подчеркнул Калиматов.

Он добавил: «Для того чтобы исполнить намеченное, народу, республике прежде всего нужен мир, согласие и стабильность. Согласие устанавливается там, где каждый гражданин осознает важность всеобщего перед личным».