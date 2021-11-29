Калиматов считает закономерным, что ответственность за борьбу с Covid-19 должны нести главы регионов

«Это закономерно, что ответственность за борьбу с коронавирусной эпидемией должны нести главы регионов и, соответственно, контролировать все вопросы, связанные с антиковидными мерами. Поручение Президента России Владимира Путина лишь подчеркивает, насколько этот вопрос важен в государственной повестке и требует максимальной мобилизации сил и ресурсов, чтобы сохранять контроль над ситуацией», — отметил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Руководитель субъекта своим указом продлил срок ограничительных мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции до 20 января 2022 года.

В октябре текущего года Калиматов ужесточил антиковидные меры, дополнив список ограничений новыми позициями. Население старше 60 лет было переведено на режим самоизоляции и дистанционный метод работы, подросткам не разрешалось находиться в местах массового скопления людей без сопровождения взрослых, были введены ограничения на количество участников свадебных и похоронных мероприятий до 20-30 человек из числа ближайших родственников.

Процесс вакцинации в регионе проходит стабильно. На сегодняшний день прививочный темп в Ингушетии составляет 287 на 100 тыс. населения (по России — 432). Республика получила более 240 тыс. комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. При плане подлежащих вакцинации лиц в 2021 году — 285 635 человек, количество граждан, привитых первым компонентом, составляет 179 055 человек (72,5% от общего количества полученной вакцины и 62,7% от числа подлежащего вакцинации населения), завершили вакцинацию — 173 371 человек. Ревакцинации подлежит 25 167 человек, прошли ее 23% от подлежащих.

Для проведения вакцинации в республике создано 22 стационарных прививочных пункта, имеется 5 передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад вакцинации.

Как ранее сообщала «Ингушетия», Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства России поручил главам регионов взять на личный контроль ограничения из-за Covid-19 и вопрос вакцинации.