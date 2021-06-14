Калиматов указал медработникам Ингушетии на «коммуникативные неудачи в связке «доктор—пациент»

Об этом заявил Глава региона Махмуд-Али Калиматов на совещании с ответственными работниками отрасли и руководителями ведущих медицинских организаций республики.

«Сфера успешно справилась с вызовами, брошенными ей в пик распространения коронавируса. Но это не дает нам права расслабляться. На данный момент мы видим, что есть проблемные темы, которые волнуют как медицинскую общественность, так и наших жителей. Рассчитываю, что в ходе сегодняшнего обсуждения нам удастся их детально рассмотреть и найти пути решения. Особо хотел бы обозначить, что работа в медицине подразумевает наличие у специалиста определенных качеств: открытости и человечности, а также осознания своей социальной ответственности», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Руководитель субъекта подчеркнул, что «судя по анализу обращений граждан, периодически возникают коммуникативные неудачи в связке «доктор—пациент». Недопущение подобных эпизодов и смягчение эффекта от уже произошедших ситуаций требуют от медицинских работников проявления профессионализма, терпения, как бы тяжело ни было, и чувства сострадания».

Он также отметил, что ряд существующих проблем появились и не нашли своего решения из-за того, что отдельные руководители так и не почувствовали всей меры ответственности за вверенное им учреждение. Внимание собравшихся в актовом зале Ингушской республиканской клинической больницы имени Ахушкова обращалось, в частности, на факты неэффективного и нерационального расходования средств, повлекших за собой усиление проводимого анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности субъектов отрасли.

По итогам встречи ответственным лицам было указано в установленные сроки принять меры по решению озвученных задач, направленных на совершенствование управления организациями здравоохранения и оказания медицинских услуг населению региона.