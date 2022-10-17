Назначение

Калиматов утвердил в должности главы Минпромсвязи Ингушетии Бадму Дорджиева

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Бадма Дорджиев стал министром промышленности и цифрового развития республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства в понедельник.

«Глава республики утвердил в должности министра промышленности и цифрового развития Ингушетии исполнявшего обязанности руководителя ведомства Бадму Дорджиева. Соответствующий указ подписан 17 октября», — сказал представитель Минпромсвязи региона.

Дорджиев родился 20 сентября 1993 года в Калмыкии. В 2010 году он окончил Элистинский технический лицей имени Головатова, а в 2015-м — Академию ФСБ РФ.

Имеет высшее образование по специальности «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», квалификацию «Специалист по защите информации».

С 2015 по 2019 год осуществлял оперативно-служебную деятельность в управлении ФСБ по Ингушетии.

В феврале 2019 года был назначен на должность начальника управления безопасности критической информационной инфраструктуры службы информационной безопасности ПАО «Промсвязьбанк».

В мае 2021 года занял пост советника Главы Ингушетии.

С февраля 2022 года исполнял обязанности министра промышленности и цифрового развития республики.

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