Калиматов уволил главврача перинатального центра Ингушетии после того, как пациентка впала в кому

«Мы все следим за судьбой бывшей пациентки перинатального центра Мадины Аушевой. На фоне этого случая стали поступать многочисленные жалобы жителей республики на некачественное медицинское обслуживание, расследованием которых будут заниматься соответствующие органы», — написал Калиматов на своей странице в соцсети «Инстаграм».

По словам Главы региона, при сложившейся ситуации неизбежно кадровое решение, которое он принял.

«Перинатальный центр возглавит Мадина Хутиева, ранее работавшая врачом Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России. Перед ней поставлена главная задача — правильно настроить деятельность центра и поднять качество медицинских услуг», — пишет руководитель региона.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 9 января в интернете появились видеообращения жителей о том, что после родов состояние матери шестерых детей, жительницы ингушского села Кантышево Мадины Аушевой ухудшилось по вине врачей, и она впала в кому. Мальчик родился здоровым.

В перинатальный центр выезжал первый вице-премьер Магомед Евлоев. Правительственная комиссия тщательно проверит достоверность сообщений на интернет-ресурсах о том, что из-за халатности и ошибки врачей состояние одной из пациенток центра ухудшилось и она впала в кому.

По его словам, в ходе комплексной проверки будет дана оценка действиям как руководства перинатального центра, так и лечащих врачей.

Как отметил Евлоев в ходе выездного оперативного совещания с Минздравом республики, власти привлекут лучших специалистов из ведущих клиник России для лечения пациентки. Кроме того, будет организована работа по повышению квалификации сотрудников центра.

Первый вице-премьер взял расследование ситуации на личный контроль.

Пациентку перевели в республиканскую больницу в Назрани из перинатального центра.