Калиматов в День памяти и скорби призвал жителей республики ценить настоящее и дорожить миром

«Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война 1941-1945годов, развязанная фашисткой Германией. Это была самая кровопролитная и жестокая война, ценой победы в которой стали десятки миллионов человеческих жизней. Священная война навсегда осталась в памяти человечества как великий исторический подвиг советского народа», — говорится в обращении.

По словам Калиматова, «большая общая беда сплотила все народы нашей многонациональной страны в борьбе с общим врагом. Каждый солдат сражался за свою страну, за малую Родину, за своих родных и близких. Бесстрашие, мужество и несгибаемая сила духа, вера в Победу помогли отстоять независимость нашей Родины, избавить мир от фашизма».

«С первых дней войны среди миллионов защитников Отечества доблестно сражались за Родину и представители Ингушетии. Десятки тысяч наших соотечественников героически воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Многие не вернулись с фронта, остались лежать на полях сражений, покрыв свои имена вечной славой. Их подвиги навечно вписаны в героическую летопись страны», — отметил руководитель субъекта.

Он напомнил, что «страна добилась Победы ценой тяжелейших, невосполнимых потерь. Народ защитил честь и независимость родной земли благодаря мужеству на фронтах и в тылу. И сегодня россияне отдают дань искренней благодарности их бессмертному подвигу».

«Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью российских солдат, офицеров. Низко кланяемся всем ветеранам, воевавшим на полях сражений, самоотверженно трудившимся в тылу. Мы искренне благодарны им за великий подвиг и ратный труд во имя Победы, за мирное небо, под которым мы живём и созидаем уже 76 лет. Вечная память героям-защитникам, павшим в боях за Родину», — добавил Калиматов.

Глава подчеркнул, что для ингушского народа, на долю которого выпало немало суровых испытаний, эта дата вдвойне прискорбна. По его словам, так совпало, что именно в ночь на 22 июня 2004 года произошло нападение группы боевиков на Ингушетию. Несколько сотен членов НВФ, собранных в организованные отряды, одновременно напали на пять крупных населенных пунктов республики. Погибли сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, простые граждане. Более 100 человек стали жертвами этой бесчеловечной акции. Эта трагедия принесла горе и страдания не только семьям погибших, но и всему ингушскому народу.

«Сегодня мы вместе с родными скорбим и чтим память всех, кто отдал свою жизнь во имя спокойствия на земле родной Ингушетии. Память о них навсегда останется в наших сердцах. Не забывая об этой печальной дате, мы должны ценить настоящее и дорожить миром, беречь тех, кто с нами сегодня рядом и делать все, чтобы не допустить повторения подобных трагедий», — отметил Калиматов.

Он пожелал жителям республики крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.