Калиматов в День России вручил паспорта четверым юным гражданам

Церемония вручения удостоверения гражданина страны прошла в торжественной обстановке на площади «Алания» в столице региона. Руководитель субъекта поздравил юношей и девушек с праздником и началом нового этапа жизни, поскольку полученный ими сегодня документ является свидетельством наступившей гражданской зрелости и ответственности.

Обращаясь с приветственным словом ко всем гостям и жителям республики, собравшимся перед башней Согласия, Глава напомнил о важной вехе в истории ингушского народа — единению с Российским государством. По его словам, событие, произошедшее 251 год назад, оказало колоссальное влияния на уровень политической, социально-экономической и культурной жизни региона.

«Мы неразрывно связываем будущее Ингушетии с будущим России. Этот день символизирует наше национальное единство и общую ответственность за судьбу страны, сегодня каждый россиянин чувствует свою причастность к богатой истории и культуре многонационального народа. Мы живем в сильном государстве, заботящемся о нас, имеющим авторитет на международном уровне, с экономикой, подкрепленной мощным потенциалом. Пусть любовь к Родине, вера в её будущее помогут нам справиться с любыми препятствиями и вдохновят на созидательный труд», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Праздник продолжился выступлением юнармейцев и завершился запуском в небо шаров цвета российского триколора.

В рамках празднования Дня России сегодня в городах, районах и сельских поселениях республики прошли концерты, литературно-музыкальные вечера, конкурсы чтецов, викторины, фотодокументальные, книжные выставки, а также выставки детских рисунков. Отметим, мероприятия проводились в условиях следования противоэпидемическим нормам: либо на свежем воздухе, либо в помещениях с ограничением числа участников, с соблюдением социальной дистанции и других требований.