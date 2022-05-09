Калиматов возглавил шествие «Бессмертного полка» в Ингушетии

Глава региона нес портрет своего брата, Героя России, подполковника ФСБ, погибшего при исполнении, Алихана Калиматова.

«Пока память жива, герои не умирают, наша задача из поколения в поколение нести память об их подвиге», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель субъекта поблагодарил организаторов и участников акции «Бессмертный полк».

В шествии также прошли представители органов государственной, законодательной и муниципальной власти, участники общественных организаций и жители республики.

Акция стартовала от въезда в город, участники акции с портретами в руках дошли до Башни Согласия и площади Алания, где прошел тематический концерт.