ВОВ-77

Калиматов возглавил шествие «Бессмертного полка» в Ингушетии

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов возглавил шествие «Бессмертного полка», пройдя с участниками акции по главному проспекту Магаса, передает корреспондент газеты «Ингушетия».

Глава региона нес портрет своего брата, Героя России, подполковника ФСБ, погибшего при исполнении, Алихана Калиматова.

«Пока память жива, герои не умирают, наша задача из поколения в поколение нести память об их подвиге», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель субъекта поблагодарил организаторов и участников акции «Бессмертный полк».

В шествии также прошли представители органов государственной, законодательной и муниципальной власти, участники общественных организаций и жители республики.

Акция стартовала от въезда в город, участники акции с портретами в руках дошли до Башни Согласия и площади Алания, где прошел тематический концерт.

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