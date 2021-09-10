Калиматов вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности Ингушетии

В числе награжденных орденом «За заслуги», поощренных почетными грамотами, удостоенных высоких званий — врачи, медсестры и фельдшеры, ветераны боевых действий в Афганистане, журналисты и работники телевидения, деятели культуры и искусств, спортсмены и тренеры, общественные деятели.

«Спасибо всем вам за ваш добросовестный труд. У нас есть прогресс, в республике налаживается ряд направлений, а все благодаря таким трудолюбивым представителям нашего народа, вы — наш «локомотив», который своим усердием, знаниями, профессиональным подходом улучшает жизнь в регионе», — сказал Калиматов в своем выступлении, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечается, что особое внимание было уделено представителям сферы здравоохранения. Отмечены государственными наградами за вклад в борьбу с коронавирусом представители таких учреждений, как Ингушская республиканская клиническая больница имени Ахушкова, Сунженская станция скорой медицинской помощи, республиканская станция переливания крови, Назрановская городская детская поликлиника, Карабулакская городская больница, республиканский клинический перинатальный центр, и других медицинских организаций.

Не остались в стороне и работники транспортной инфраструктуры, досрочно в этом году реализовавшие проекты по строительству автодорог, а также деятели физической культуры и спорта — тренеры, которым принадлежат заслуги по воспитанию чемпионов международного уровня.

Кроме того, почетные грамоты республики были вручены сотрудникам Государственной национальной телерадиокомпании «Ингушетия».

Глава региона поблагодарил участников мероприятия за добросовестный труд, пожелав крепкого здоровья, удачи и новых достижений.