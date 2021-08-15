Чествование

Калиматов вручил ключи от BMW победителю Олимпиады в Токио Мусе Евлоеву

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Глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе чествования в Магасе вручил ключи от автомобиля BMW 6-й серии триумфатору XXXII Олимпийских летних игр по греко-римской борьбе в Токио Мусе Евлоеву, передает корреспондент газеты «Ингушетия».

Церемония состоялась на площади Алания рядом со стометровой башней Согласия с участием олимпийцев Исраила Арсамакова, Назира Манкиева, Рахима Чахкиева, Калоя Картоева, Хасана Халмурзаева.

Помимо автомобиля, Калиматов вручил атлету орден Ингушетии «За заслуги», а также медаль в честь 250-летия единения с Россией за вклад в развитие физической культуры и спорта.

Новая юбилейная медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией» была учреждена главой Ингушетии в начале августа минувшего года. Награда вручается людям, имеющим заслуги в сферах культуры, спорта, образования, научно-исследовательской деятельности, укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, защитой Отечества.

В свою очередь чемпион поблагодарил Главу республики, всех, кто пришел его поддержать. «Спасибо вам за поддержку, теплые слова и поздравления. Желаю любимой Ингушетии процветания, ингушскому народу — единства, будем стремиться к новым победам», — сказал Евлоев.

Свои лучшие песенные композиции и номера чемпиону посвятили звезды ингушской эстрады и известные творческие коллективы. Футболки с автографами чемпиона получили самые активные болельщики.

Евлоева и участника Олимпиады Мусу Могушкова встретили в аэропорту «Магас» Ингушетии в воскресенье национальными лепешками, песнями и зажигательной лезгинкой. Сопровождали кортеж со спортсменами до Магаса байкеры и всадники конного клуба «Дикая дивизия».

Вечером в Зимнему саду администрации Главы и правительства республики состоится торжественный прием триумфатора у руководителя региона Махмуда-Али Калиматова.

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