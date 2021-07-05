Калиматов вручил ключи от квартир семьям, ожидавшим завершения долгостроя с 2016 года

«Строительство дома номер 64 на улице Базоркина началось еще в 2016 году. Проектом предусматривалась ликвидация аварийного жилья и возведение на освободившемся участке нового пятиэтажного комплекса. Однако в 2019 году договор долевого строительства был расторгнут решением Арбитражного суда из-за невыполнения строительной компанией контрактных обязательств, возведение многоквартирного дома было приостановлено», — уточнили в пресс-службе.

Как отметил собеседник издания, в этом году власти региона приняли меры для завершения объекта с помощью инвестора. Дом передан на баланс администрации Малгобека, квартиры распределены и заселяются первыми жильцами.

Поздравить 40 семей с новосельем и ознакомиться с качеством выполненных работ на церемонию открытия приехал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Он вручил ключи жильцам и с сожалением отметил, что праздник заселения для них омрачен ожиданиями и непозволительно затянутыми сроками по вине недобросовестных подрядчиков.

Калиматов также пообщался и с будущими жильцами второго объекта, возведенного по упомянутой программе — 36-квартирного жилого дома, расположенного там же по улице Базоркина под номером 56. Его судьба аналогична — подрядчик не справился с обязательствами, власти были вынуждены искать альтернативные варианты достижения поставленных целей. На текущий момент дом готов на 99%, ведется работа по подготовке документации для его ввода в эксплуатацию.

Напомним, в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии в 2016–2020 годах» непригодными признаны восемь многоквартирных домов на 76 квартир, в которых проживали 380 граждан. Для переселения граждан из этих объектов построено два указанных выше многоквартирных дома с общей площадью в около 6, 4 тыс. кв. м. Таким образом, решение проблемы обеспечения жителей этих аварийных домов новым жильем подходит к своему завершению.